الأربعاء 06 أغسطس 2025
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خارج الحدود

باكستان تدعو إلى تحرك دولى عاجل لإنهاء الحرب الوحشية فى قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

طالبت باكستان المجتمع الدولى بالتحرك بشكل فورى لإنهاء الحرب الوحشية وغير القانونية التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار

ودعا الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد - في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط، ونقلها راديو باكستان اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل بشكل كامل، ووصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود.

التسوية السلمية للقضية الفلسطينية

وأشاد عاصم افتخار بالمؤتمر رفيع المستوى الذي عقد مؤخرا في نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وطالب بأن يتبعه عمل دولي ملموس ومنسق لإرساء قواعد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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باكستان إسرائيل غزة التسوية السلمية للقضية الفلسطينية

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