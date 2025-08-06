الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم لقاءين تثقيفيين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز وعي الطلبة

أكاديمية الشرطة،
أكاديمية الشرطة، فيتو

نظّمت أكاديمية الشرطة لقاءين تثقيفيين لطلبة كلية الشرطة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك على مدار يومي 3 و4 أغسطس 2025، بهدف التعريف بأنشطة اللجنة الدولية، ومفاهيم القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

استعراض مبادئ القانون الدولي الإنساني

اللقاءان تضمنا محاور متعددة شملت التعريف بالدور المحلي والدولي للجنة الدولية للصليب الأحمر، واستعراض مبادئ القانون الدولي الإنساني، وأوجه التكامل بينه وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تناول البرنامج التثقيفي تدريبات عملية على حماية أرواح وكرامة ضحايا النزاعات المسلحة والعنف الداخلي، إلى جانب مناقشة المبادئ الخاصة باستخدام القوة خلال النزاعات المسلحة. اللقاءان شهدا تفاعلًا كبيرًا من الطلبة المشاركين، وتم خلالهما مناقشة مجموعة من القضايا ذات الصلة بمجال القانون الدولي وحقوق الإنسان.

 

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ويأتي هذا النشاط ضمن توجه وزارة الداخلية نحو الانفتاح على المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز مسارات التعاون في مجالات نشر الثقافة القانونية والتوعية بالمعاهدات الدولية، بما يُسهم في إعداد كوادر أمنية مؤهلة تمتلك الوعي القانوني والإنساني اللازم لأداء واجبها بمهنية عالية.

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أكاديمية الشرطة لقاءين تثقيفيين اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعزيز وعي الطلبة وزارة الداخلية

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