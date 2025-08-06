وكيل الصحة بالدقهلية في زيارة مفاجئة لوحدة طب الأسرة بقونجيل

أجرى الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، زيارة مفاجئة إلى وحدة طب الأسرة بقونجيل، وذلك ضمن خطة المتابعة الميدانية المفاجئة لوحدات الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة، للتأكد من انتظام العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفقد قسم الاستقبال والطوارئ

وشملت الجولة الميدانية عددًا من أقسام الوحدة، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وراجع جاهزيته لاستقبال الحالات، بالإضافة إلى عيادة الأسنان، والمعمل، والصيدلية، وعيادة تنظيم الأسرة، كما راجع السجلات والملفات الطبية بها، ومستوى توافر الأدوية والمستلزمات الأساسية.

التدريب على أعمال الطوارئ، وضعف معدلات التردد

وخلال الجولة، لاحظ وكيل الوزارة وجود بعض القصور في التدريب على أعمال الطوارئ، وضعف معدلات التردد على المبادرات الرئاسية إلى جانب وجود خلل في انتظام حركة الملفات الطبية، الأمر الذي يؤثر على تكوين قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين المترددين على الوحدة.

تكثيف برامج التدريب للعاملين

وفي ضوء تلك الملاحظات، أوصى الدكتور حمودة الجزار مديرة الوحدة بضرورة تكثيف برامج التدريب للعاملين، لا سيما فيما يخص مهارات التعامل مع حالات الطوارئ، وحركة الملفات الطبية، وأهمية رفع وعي الفريق الصحي حول ضرورة تسجيل وتحديث بيانات المواطنين ضمن المبادرات، بما يخدم جهود الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

تحقيق أقصى استفادة من أعداد المترددين

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من أعداد المترددين على الوحدة، وتحويل الزيارات الروتينية إلى فرصة لدمج المرضى ضمن المبادرات الصحية، مع تحسين آليات حركة الملفات الطبية بشكل يضمن المتابعة المستمرة للحالات المرضية.

واختتم الدكتور الجزار زيارته بالتأكيد على استمرار المرور المفاجئ على الوحدات والمراكز الصحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة، بضرورة تقديم خدمة صحية لائقة وآمنة تليق بالمواطن المصري.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وتحت إشراف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،بتكثيف المرور الإشرافى على المنشآت الطبية حرصًا على تعزيز جودة الخدمات الصحية وتكاملها على مستوى المحافظة

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