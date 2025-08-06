الأربعاء 06 أغسطس 2025
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رياضة

وزير الرياضة يلتقي المجلس العلمي ويوجه بتشكيل لجنة تقييم بالتنسيق مع الأولمبية

وزير الرياضة يلتقي
وزير الرياضة يلتقي المجلس العلمي

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم بأعضاء اللجنة العلمية في المجلس العلمي، وذلك لبحث مستجدات الأعمال والاطلاع علي ما تم القيام به خلال الفترات الماضية.

جاء ذلك في ضوء المتابعة الدورية والمستمرة التي يحرص عليها الوزير منذ تشكيل المجلس العلمي في مايو الماضي بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لضبط وتطوير العمل بمنظومة الرياضة المصرية.

وتطرق الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تقييم ومتابعة من المجلس العلمي مشتركة بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية  مع دمج مشروع الجينوم مع اللجنة العلمية.

حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة والمجلس العلمي المستشار علاء فؤاد والدكتور طارق رحمي والدكتور كمال درويش  والدكتور حازم خميس وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

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وزير الرياضة اللجنة الأولمبية المصرية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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