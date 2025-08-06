ضبط 112 ألف مخالفة مرورية و177 حالة تعاطي بين السائقين خلال 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور الرئيسية.

وتمكنت خلال 24 ساعة الأخيرة، من ضبط (112281) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. وفي إطار جهود الحد من القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص (2367) سائقًا، وتبين إيجابية (177) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

177 حالة تعاطى بين السائقين

كما واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (1166) مخالفة مرورية متنوعة شملت مخالفات تحميل ركاب، ومخالفة شروط التراخيص، ومخالفات متعلقة بالأمن والمتانة، بالإضافة إلى فحص (235) سائقًا وتبين إيجابية (13) حالة لتعاطي المخدرات، وضبط (12) محكومًا عليهم بإجمالي (19) حكمًا قضائيًا، إلى جانب التحفظ على (3) مركبات لمخالفتها قانون المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها المكثفة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة جميع المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.