ضبط طفل يقود سيارة نقل ويعرض حياة المواطنين للخطر في الشرقية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات واقعة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن صورة لطفل يقود سيارة نقل بمحافظة الشرقية، ما أثار موجة من الجدل والاستياء بين المواطنين نظرًا لما يمثله الأمر من تهديد لحياة الطفل والمارة على الطريق.

وتم التفاعل الفوري مع المنشور، وبفحص الصورة المتداولة، أمكن تحديد السيارة الظاهرة بالمنشور، وتبيّن أنها سارية التراخيص.

وبالتحقيق، تبين أن قائد السيارة وقت الواقعة هو طالب يبلغ من العمر 13 عامًا، وأن السيارة مملوكة لوالده – سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وبمواجهة مالك السيارة، أقر بصحة الواقعة وقرر أن نجله قام بقيادة السيارة دون علمه، وتم ضبط الطفل والتحفظ على السيارة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائد السيارة ومالكها، في إطار تطبيق القانون وردع المخالفين حفاظًا على الأرواح والسلامة العامة.

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