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انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من النسخة الثالثة لمبادرة "أحلام الأجيال"

المرحلة الثانية من
المرحلة الثانية من النسخة الثالثة لمبادرة أحلام الأجيال

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انطلاق أولى فعاليات المرحلة الثانية من النسخة الثالثة لمبادرة "أحلام الأجيال" من محافظة الإسكندرية، والتى شهدت تنفيذ المبادرة من داخل جمعية الرعاية الاجتماعية للمسنين بكرموز.

 جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين، والدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وفريق عمل المديرية وأعضاء مجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية للمسنين بكرموز. 

وشارك في اللقاء 80 مسنا ومسنة و90 طفلا وطفلة من دور الرعاية، حيث تخلل اللقاء تنفيذ مجموعة كبيرة من الأنشطة التشاركية بين المسنين والأطفال والمتطوعين ومجموعة من البرامج الثقافية والترفيهية والتوعوية واستعراض فني للأطفال، وقام فريق من الهلال الأحمر المصري بتقديم خدماته للحضور.

وأوضح الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن المرحلة الثانية من النسخة الثالثة للمبادرة تستهدف 500 مسن ومسنة و400 طفل داخل 5 محافظات هي: “الإسكندرية، الإسماعيلية، البحيرة، الغربية، دمياط"، فى رؤية متكاملة تعمل على تحسين خدمات الرعاية المقدمة وخلق بيئة تعاونية وأسرية إيجابية لكبار السن والأطفال.

وأكد محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين، أن انطلاق المرحلة الثانية من النسخة الثالثة لمبادرة "أحلام الأجيال" تأتي استكمالا للجهود التى شهدتها المراحل السابقة للمبادرة، والتي وجدت تفاعلا واسعا من المشاركين، حيث تعزز من التضامن بين الأجيال عبر أنشطة مشتركة تعزز من قيم الاحترام والانتماء وخلق روابط إنسانية تؤسس الاحترام لكبار السن داخل نفوس الصغار وتعزز من  شعور الأسرة.

وأشار شعبان إلى أن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي تتضمن العمل على تطوير الخدمات المقدمة داخل دور الرعاية، بما يحقق اندماجًا حقيقيًا بين الأجيال، ويعزز من استقرارهم النفسي والاجتماعي ويخلق بيئة تكاملية، إلى جانب أن الدمج يساعد بشكل واضح في تحسين الصحة النفسية للأفراد، خاصة كبار السن، من خلال توفير الدعم الاجتماعي والتواصل الفعال.

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