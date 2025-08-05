التضامن تكشف حقيقة فتح باب التقديم لوظائف جديدة في 2025

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي حقيقة ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إعلان الوزارة عن وظائف شاغرة لعام 2025 في برنامج “تكافل وكرامة” أو مراكز رعاية ذوي الإعاقة أو مديريات التضامن بالمحافظات

وقالت الوزارة في بيان لها إنه لم يصدر عن الوزارة أو أي من الجهات التابعة لها أي إعلان رسمي بهذا الشأن.

وتناشد الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة من الوزارة على الموقع الرسمي للوزارة هنا أو صفحاتها الرسمية الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت الوزارة على جميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الوزارة، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وتؤكد الوزارة أنه في حال الإعلان عن أي فرص عمل مستقبلًا، سيتم نشرها بشكل رسمي من خلال القنوات الرسمية للوزارة.

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