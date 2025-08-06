الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى أثينا لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية- اليونانية

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج صباح اليوم إلى أثينا، حيث يلتقى مع نظيره اليوناني لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية-اليونانية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين أثينا تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية-اليونانية

مواد متعلقة

وزير الخارجية خلال استقبال البلشي: نقدر دور الصحفيين في الدفاع عن القضايا والمصالح الوطنية

ملف الأمن المائي على رأس المناقشات، تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره الأوغندي

وزير الخارجية يتوجه إلى كمبالا للمشاركة في الجولة الثانية لمشاورات "2+2"

الأكثر قراءة

تورطت فى غسيل أموال بـ 15 مليون جنيه، الداخلية تكشف مفاجأة فى قضية سوزي الأردنية

الظروف والأحداث تكشف معادن الناس، علاء مبارك يوجه رسالة غريبة لـ مصطفى الفقي

أخبار مصر: حقيقة ظهور ضابطي شرطة بفيديو إباحي، حركة تنقلات بالبترول، تصريح مثير لدفاع علياء قمرون، ترامب يعلق على احتلال غزة

الغيرة من صفات الأخلاق الحميدة في الإسلام، فما هى أهميتها؟

ننشر المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المنيا

أنس الفقي عن تصريحات تركي آل شيخ: السعودية تهدف للتحول من مستهلك إلى مصدر للفنون

تنسيق الجامعات 2025، الحدود الدنيا للمرحلة الثانية علمي وأدبي

الشروط والرواتب، الحكومة توفر الآلاف من فرص العمل الجديدة

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية

سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الغيرة من صفات الأخلاق الحميدة في الإسلام، فما هى أهميتها؟

تفسير حلم المزمار في المنام وعلاقته بسماع أخبار محزنة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads