الأربعاء 06 أغسطس 2025
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رياضة

الزمالك يكشف موقف أحمد الجفالي قبل غلق باب القيد

أحمد الجفالي
أحمد الجفالي

أكد مصدر داخل الزمالك أن هناك جلسة اليوم الأربعاء مع اللاعب أحمد الجفالي لحسم انتقاله إلى نادي أبها السعودي على سبيل الإعارة والاتفاق علي كافة التفاصيل المالية خلال جلسة اليوم.

الصفقة شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، ومن المنتظر الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة حال الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية بين الطرفين.

وأعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي شارلروا البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويحل الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الزمالك المنتظر 3 أزمات يمر بها الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

عدي الدباغ يحل 3 أزمات للزمالك

 سيحل عدي الدباغ أزمة المهاجم الصريح الذي عانى منها الزمالك خلال السنوات الماضية في ظل تذبذب مستوى الجزيري مهاجم الفريق الأساسي.

ويستطيع الدباغ اللعب كجناح أيمن ليعوض رحيل أحمد سيد زيزو الذي انضم للأهلي في صفقة انتقال حر.

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