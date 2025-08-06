نتائج انتخابات مجلس الشيوخ بدمياط، فوز القائمة الوطنية واكتساح التمامي والصديق

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط النتيجة النهائية لفرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 حيث بلغ عدد الأصوات الصحيحة 186114 صوتا.

وشهدت النتيجة حسم المقعدين الفرديين لصالح النائب وليد التمامي الذي تصدر المشهد بحصوله على 95883 صوتا يليه أمير الصديق الذي نال 83005 أصوات ليؤكدا تفوقهما الكبير على بقية المرشحين ويغلقا باب الإعادة بشكل نهائي.

علي كيوان الفائز في القائمة الوطنية

وأسفرت النتائج عن حصول المرشح حسين سعد على 19354 صوتا يليه عبد الرؤوف النمر بـ16789 صوتا، بينما حصل ميمي سليم على 14688 صوتا، وحصل احمد مختار الحفناوي على 6020 صوتا ومحمد كامل على 5966 صوتا ثم حسام فهمي بـ5524 صوتا وشادي ابو عوف بـ4981 صوتا وحسام احمد رخا بـ4772 صوتا وامل فوزي بـ4182 صوتا وامل حماد بـ3701 صوتا وسامي عبد العزيز بـ2358 صوتا ثم وحيد عبد القادر بـ5005 أصوات.

وشهدت القوائم الانتخابية فوز القائمة الوطنية التي يقودها المحاسب علي كيوان بعد تخطيها نسبة الحسم المقررة حيث حظيت بثقة الناخبين ودعمت نتائجها التفوق الكبير الذي احرزه مرشحو التحالف في كافة المراحل الانتخابية

وبذلك تكون محافظة دمياط قد حسمت سباق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في ظل إقبال ملحوظ من الناخبين وسط أجواء من التنظيم والالتزام بحضور شعبي واسع ومنافسة قوية حسمت مبكرا لصالح مرشحي القائمة الوطنية وائتلاف الأحزاب.



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