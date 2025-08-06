التصريح بدفن جثة لص سقط من الطابق الثالث أثناء محاولته الهرب بالطالبية

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في حادث مصرع لص بمنطقة الطالبية، وأفادت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث مصرع لص بمنطقة الطالبية، وصرحت بدفن الجثة.

التحقيقات في سقوط لص من علو بالطالبية

وكشفت التحقيقات أن اللص تسلل لشقة لسرقتها، وعقب اكتشاف المقيمين بالشقة له، واستغاثتهم بالجيران، حاول الهرب من المطاردة، فسقط من الطابق الثالث، ليلقى مصرعه.

واستمعت جهات التحقيق بالجيزة لأقوال المقيمين بالشقة، وكشفوا أنهم فوجئوا باللص داخل الشقة، وحاولوا مطاردته بعد الاستغاثة بالجيران، إلا أنه تعرض للسقوط، خلال محاولته الهرب.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

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