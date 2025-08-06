الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

إخلاء سبيل سائقين في حادث تصادم بالتجمع

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أمرت  نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل سائقي سيارتين اصطدمتا ببعضهما البعض، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص. 

حادث تصادم بالتجمع الخامس

كانت  غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق التسعين أمام الجامعة الأمريكية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص والمعاينة، تبين وقوع الحادث نتيجة تصادم بين مركبات أمام الجامعة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متباينة، وتم نقلهم للمستشفى لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم.

وتولت الأجهزة المعنية رفع آثار الحادث من نهر الطريق لتسيير الحركة المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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نيابة القاهرة الجديدة غرفة عمليات النجدة طريق التسعين الجامعة الامريكية النيابة العامة

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