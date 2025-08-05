وزير التعليم العالي: 5 جامعات حكومية تبدأ تطبيق برنامج بكالريوس العلوم المصرفية

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إن برنامج بكالريوس العلوم المصرفية هو الأول من نوعه في مصر برعاية ودعم البنك المركزي المصري.

وأضاف خلال فعاليات إطلاق برنامج بكالريوس العلوم المصرفية بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبنك المركزي المصري، أن الوزارة تعمل على احتياجات الصناعة وسوق العمل، مشيرا إلى ان هذا البرنامج هو برنامج عابر للتخصصات والشريك فيه هو الصناعة.

وأضاف عاشور، انه بإطلاق هذا البرنامج نكون مواكبين لكل التطورات العالمية في التعليم والاقتصاد مؤكدا أنه التزام من الوزارة لاعتماد وتأهيل كوادر شابة لان البرنامج يجمع بين الاكاديمي والتدريب العلمي في البنوك.

وزير التعليم العالي: التدريب جزء أساسي في برنامج العلوم المصرفية

وأوضح وزير التعليم العالي، أنه من خلال هذا البرنامج سيحصل الطالب على التدريب كجزء رئيسي في المنهج الدراسي، حيث يحضر الطالب بعض الأيام للجامعة ليحصل على الجزء الأكاديمي وباقي الأيام سيمارس التدريب في البنك وهذا ما سيصقل مهاراته.

وأكد أن المنهج شامل ومتوازن يجمع بين الجانب النظري والمهارات التطبيقية في البنوك.

ولفت الوزير إلى أنه في سبتمبر هذا العام هناك 5 جامعات حكومية ستبدأ تطبيق هذا البرنامج وسيمتد خلال العام القادم لباقي الجامعات، موضحا أن هذا البرنامج يضع مصر على قائمة كل الدول التي تنفذ مثل هذه البرامج.

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