أبرزهم ديانا حداد ومحمد فؤاد وإيهاب توفيق، تفاصيل حفل "ليلة التسعينيات" في جدة وأسعار التذاكر

وصلت الفنانة ديانا حداد إلى السعودية للمشاركة في حفل "ليلة التسعينيات" بمدينة جدة، إلى جانب الفنانين إيهاب توفيق، محمد فؤاد، وجواد العلي.

ونشرت الجهة المنظمة للحفل عبر حسابها على منصة "إكس"، مقطع فيديو من استقبال الفنانة ديانا حداد في جدة، لإحياء الحفل الذي يقام يوم الخميس 7 أغسطس 2025، وذلك على مسرح عبادي الجوهر أرينا في مدينة جدة.

وعلق الحساب على مقطع الفيديو بالقول: وصلت الفنانة ديانا حداد استعدادًا لليلة التسعينيات.

أسعار تذاكر ليلة التسعينيات

تبدأ أسعار التذاكر للحفل من 225 ريالًا سعوديًّا، وتنقسم إلى فئات عدة، 275 ريالًا سعوديًّا، 375 ريالًا سعوديًا، 450 ريالًا سعوديًّا، 550 ريالًا سعوديًّا، 650 ريالًا سعوديًّا، 1100 ريال سعودي، 1250 ريالًا سعوديًّا، 1350 ريالًا سعوديًّا، 1450 ريالًا سعوديًّا، وتصل إلى 1800 ريال سعودي.

حفل "ليلة التسعينيات" في جدة

يتميز حفل "ليلة التسعينيات" في جدة بتقديم أعمال الماضي بنكهة الحاضر، وسيتيح للجمهور الاستماع إلى أجمل أغاني نجوم هذه الليلة مثل "تترجى فيا" و"الله عليك يا سيدي" لإيهاب توفيق، "كامننا" لمحمد فؤاد، "ساكن" و"لاقيتك" لديانا حداد، و"ليه ماحسده" لجواد العلي، وغيرها من الأعمال التي بقيت في ذاكرتهم.



وكان حساب الشركة المنظمة للحفل بنش مارك شارك ببوستر الحفل والذي ضم صور الـ 4 فنانين وعلق وكتب "استرجعوا ذكريات الطيبين، وسافروا معنا لزمن الأغاني اللي لها معانا ذكريات كثيرة، نجوم العالم العربي، بنفس الصوت، نفس الإحساس، بس بحماس اليوم!



استعدوا لليلة كلها طرب، ذكريات، وأجواء ما تنسى 7 أغسطس".



كما نشر الحساب بوستر للفنان جواد العلي بمفرده وكتب: "مستحيل نقول تسعينات، بدون ما يمر في ذاكرتنا صوته ولحظات لا تُنسى، جواد العلي في عبادي الجوهر أرينا".

ونشر أيضا بوستر للفنانة ديانا حداد وكتب: "من أول ماغنّت "ساكن" وصوتها ساكن في قلوبنا، ديانا حداد تلتقي بجمهورها بإحساسها الفريد في ليلة التسعينات بجدة".



كما نشر الحساب بوستر محمد فؤاد وعلق: "صوت محفور في ذاكرتنا، استعدوا ترجعون بالزمن لأجمل اللحظات مع النجم محمد فؤاد! ليلة التسعينيات".



كما نشر الحساب بوستر للفنان إيهاب توفيق وعلق: "من "تترجى فيا" إلى "الله عليك يا سيدي"، إيهاب توفيق جاي يعيد ذكريات الطرب الأصيل والليالي الحلوة في ليلة التسعينات".

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