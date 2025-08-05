قبل ساعات من انتهاء الاقتراع بانتخابات الشيوخ، استمرار التوافد على اللجان بالإسماعيلية (صور)

أجرت "فيتو " قبل قليل بثا مباشرًا من محافظة الإسماعيلية، لرصد الساعات الأخيرة في عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 من أمام مقار اللجان الانتخابية في محافظة الإسماعيلية.

إقبال من الناخبين

وشهدت الفترة المسائية من عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ إقبالا من الناخبين ببعض اللجان للإدلاء بأصواتهم، قبل انتهاء الوقت القانوني لعملية التصويت، والمقرر له الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

جانب من الانتخابات، فيتو

مدير عام الوعظ بالإسماعيلية يحث الناخبين على المشاركة

ومن جانبه أكد فضيلة الشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة الوعظ في محافظة الإسماعيلية، على أن هذا العُرس الإنتخابى يعد استحقاقا هاما للمواطنين، ويجب على الجميع المشاركة والنزول إلى صناديق الاقتراع لان ذلك يعد من أهم حقوق الوطن علينا.

أهمية المشاركة في الانتخابات

كما أشار فضيلة الشيخ هاني عبد العليم مدير التوجيه ومشرف لجان الفتوى بمنطقة وعظ الإسماعيلية، إلى أن المشاركة الإيجابية في انتخابات هي حق أصيل للمواطن مشيرا إلى أن العزوف عن النزول للانتخابات يحمل شيئا كن السلبية تجاه الوطن.

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