بمذاق شارة القيادة، أول أهداف محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم (فيديو)

في بداية مبشرة للموسم الجديد افتتح محمد صلاح أهداف مباراة ليفربول الإنجليزي الودية ضد أتلتيك بلباو الإسباني مساء الإثنين على ملعب "آنفيلد" تحضيرًا للموسم الجديد.

واستغل صلاح تمريرة عرضية متقنة من زميله الوافد الجديد الفرنسي هوجو إيكتيكي بعد مرور 14 دقيقة.



وحول الفرعون المصري الكرة داخل شباك أتلتيك بلباو ببراعة ليتقدم لمصلحة فريقه وسط احتفال جماهيري بهدفه الرائع.



وحمل صلاح شارة قيادة ليفربول في مباراة أتلتيك بلباو في ظل غياب الهولندي فيرجيل فان دايك قائد الفريق عن اللقاء.

وسبق أن حمل صلاح شارة ليفربول في مباراة برايتون بالجولة قبل الأخيرة للدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي التي انتهت بخسارة الريدز بنتيجة 2-3.



ولكن المرة الأولى التي يحمل خلالها صلاح شارة قيادة ليفربول رسميًا كانت في مواجهة بورنموث في كأس الرابطة يوم 1 نوفمبر 2023.



وكان أرني سلوت مدرب ليفربول قد قرر إقامة مباراتين وديتين بين فريقه ومنافسه أتلتيك بلباو من أجل الاطمئنان على جاهزية جميع لاعبيه قبل افتتاح الموسم الجديد.

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