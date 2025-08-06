الأربعاء 06 أغسطس 2025
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محافظات

استمرار عمليات فرز الأصوات باللجنة العامة بالإسماعيلية بانتخابات مجلس الشيوخ (فيديو وصور)

جانب من أعمال اللجنة
جانب من أعمال اللجنة العامة بالإسماعيلية، فيتو

تواصل اللجنة العامة في محافظة الإسماعيلية، أعمال فرز الأصوات بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تم تسليمها من مسؤولي اللجان الفرعية بالمحافظة.   

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موعد إعلان نتيجة مجلس الشيوخ بالإسماعيلية 

ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج الأولية والحصر العددي في محافظة الإسماعيلية لعام 2025 عقب انتهاء عمليات فرز الأصوات.  
 

جانب من أعمال الفرز باللجنة، فيتو
جانب من أعمال الفرز باللجنة، فيتو
جانب من أعمال الفرز باللجنة، فيتو
جانب من أعمال الفرز باللجنة، فيتو

والجدير بالذكر أن الإسماعيلية بها ١٣٥ مركزًا انتخابيًّا، لاستقبال ٩٩٩٢٤٨ ناخبًا، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بعدد ١٢٠ مدرسة، ١١ معهدًا أزهريًّا، ٣ مراكز تنمية شبابية، ومركز ثقافة واحد.


 

وتُجرى عملية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية  بإشراف رئيس اللجنة وبحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين الصادر لهم توكيل من مصلحة الشهر العقاري ،وذلك فور غلق صناديق الاقتراع  بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

جانب من أعمال الفرز باللجنة، فيتو
جانب من أعمال الفرز باللجنة، فيتو
جانب من أعمال الفرز باللجنة، فيتو
جانب من أعمال الفرز باللجنة، فيتو

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ  428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

 

خطوات فرز الأصوات في اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ.
 

جانب من أعمال الفرز باللجنة، فيتو
جانب من أعمال الفرز باللجنة، فيتو

وتُجري اللجان الفرعية عملية فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور أمناء اللجنة، والمرشحين أو مندوبيهم، وممثلي القوائم أو وكلائهم.
 

ويبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء في فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المُغلقة بها، وفق ما هو مثبت في محضر إجراءات اللجنة (نموذج 8 ش).

يتم فض الأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع، صندوقًا تلو الآخر، حسب النظام (فردي أو قوائم).

 تُفرغ محتويات كل صندوق بالكامل على الطاولة، ويتم عرض الصندوق على الحضور للتأكد من أنه أصبح فارغًا تمامًا.

 

تُفرد بطاقات الاقتراع المطوية، واحدة تلو الأخرى، على ظهرها، للتحقق من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

 

تُقسَّم البطاقات إلى مجموعتين: أصوات صحيحة، وأصوات باطلة.

 

يتم حصر عدد الأصوات الباطلة، وتحديد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.:

 

يُسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة من كشف الحصر العددي للأصوات (نموذج 12 ش) إلى من يطلبها من المرشحين أو ممثلي القوائم أو وكلائهم، بعد توقيع المستلم على محضر إجراءات الفرز (نموذج 11 ش) بما يفيد الاستلام.

 

يتولى رئيس اللجنة حفظ بطاقات الاقتراع غير المستخدمة، وكعوب دفاتر البطاقات المستخدمة، لكل نظام على حدة، داخل الجوالات المخصصة لذلك، ثم يغلقها باستخدام أقفال بلاستيكية تُسجل أرقامها بمحضر الفرز.

 

ويتم تسليم مستندات وأوراق الاقتراع إلى اللجان العامة ، والتي تقوم بإثبات عدد الناخبين المقيدين وعدد الحاضرين وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة لكل من النظام الفردي والقوائم، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

يُعلن رئيس اللجنة العامة النتائج أمام الحضور ويُثبت عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة في كشف تجميع الأصوات نموذج 14 ش فردي وقوائم بالأرقام والأحرف والتفقيط.

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