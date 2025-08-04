الشهود في العثور على جثة عاطل داخل شقته بالسلام: "يعيش بمفرده ولا يزوره أحد"

استمعت نيابة السلام إلى أقوال الشهود في واقعة العثور على جثة عاطل داخل شقته بمدينة السلام، وأكدوا أن المتوفى يعيش بمفرده ولا يزوره أحد.

وأضافوا أنهم اشتموا رائحة كريهة تنبعث من الشقة فتوجهوا اليها وأبلغوا الشرطة التي حضرت وبدخولهم الي المكان عثروا علي جثة المتوفى.

العثور على جثة عاطل بالسلام

تلقى قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص، تبين العثور على جثة شخص داخل شقته بمدينة السلام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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