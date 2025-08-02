السبت 02 أغسطس 2025
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رياضة

البنك الأهلى يفوز على مودرن سبورت وديا

البنك الاهلي مودرن
البنك الاهلي مودرن سبورت، فيتو

انتهت منذ قليل مباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت الودية والتى أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الفرعى، بفوز فريق البنك الأهلى بثنائية نظيفة أحرزها محمد بن شرقي، أحمد أمين أوفا.

البنك الأهلي يلتقي الشمس وديا 


ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلى غدا الاحد التجربة الودية الاخيرة أمام فريق الشمس استعدادا لمواجهة غزل المحلة فى الجولة الافتتاحية لبطولة الدورى المصري الممتاز موسم 2025/2026.

المقاولون يواجه زد في افتتاح مشواره بالدوري المصري

وفي سياق آخر، يفتتح المقاولون بقيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني مبارياته في الدوري المصري الممتاز بمواجهة زد بعد إجراء قرعة المسابقة اليوم في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.
وتنطلق بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، في الثامن من شهر أغسطس المقبل، بينما تختتم البطولة في مايو 2026.

ويقام الدوري المصري هذا الموسم، بمشاركة 21 فريقًا بعد قرار رابطة الأندية واتحاد الكرة بإلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

وتقام منافسات الدوري المصري هذا الموسم من دور واحد، كمرحلة أولى، تتقابل فيها جميع الأندية مع بعضها، ثم بعد ذلك يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين.

وستكون الـ7 أندية الأولى في المرحلة الأولى تتنافس في مجموعة تحديد البطل، والـ14 فريقا الآخرين في المجموعة الثانية لتحديد الهابطين.

ومن المقرر يهبط هذا الموسم من الدوري الممتاز إلى دور المحترفين  4 فرق.

ويشارك في الدوري المصري أندية الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الاتحاد السكندري - المصري - فاركو - بتروجيت - زد - موردن سبورت - سيراميكا كليوباترا - حرس الحدود - البنك الأهلي - إنبي - الإسماعيلي - طلائع الجيش - الجونة - سموحة - غزل المحلة - كهرباء الإسماعيلية - المقاولون العرب - وادي دجلة.

 

وجاءت مواجهات الأسبوع الأول كالتالي:

وادي دجلة × بيراميدز

كهرباء الإسماعيلية × الجونة

المصري × الاتحاد السكندري

سيراميكا كليوباترا × الزمالك

سموحة × طلائع الجيش

البنك الأهلي × غزل المحلة

الإسماعيلي × بتروجت

المقاولون العرب × زد

فاركو × إنبي

مودرن سبورت × الأهلي

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