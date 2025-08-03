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رياضة

البنك الأهلي يفوز على الشمس بثنائية ياو وريان (صور)

البنك الاهلي والشمس،
البنك الاهلي والشمس، فيتو

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي برنامج المباريات الودية التجريبية التى وضعها طارق مصطفى المدير الفني استعدادا لانطلاق الموسم الجديد بالفوز على فريق الشمس بثنائية أحرزها أحمد ريان وياو أنور.

 

مباراة البنك الأهلي الأولى بالدوري المصري

ومن المقرر أن يفتتح فريق البنك الأهلى مبارياته فى مسابقة الدورى المصري الممتاز بمواجهة غزل المحلة الأحد المقبل ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى.

ويلتقي البنك الأهلي مع نظيره غزل المحلة، فى الثامنة مساء الأحد الموافق العاشر من أغسطس المقبل، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري.

 

مباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت

وانتهت مباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت الودية والتى أقيمت امس على ملعب ستاد القاهرة الفرعى، بفوز فريق البنك الأهلى بثنائية نظيفة أحرزها محمد بن شرقي، أحمد أمين أوفا.

مواعيد مباريات البنك الأهلي في الدوري المصري

 

 

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البنك الاهلي الشمس طارق مصطفى الدورى المصرى الممتاز

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