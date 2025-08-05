الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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مجلس اتحاد الكرة يجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة شئون المنتخبات

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، فيتو

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الملفات الهامة المطروحة على طاولة اجتماع المجلس

حسم وديتي المنتخب الأول في نوفمبر

ومن المقرر، أن يشهد الاجتماع مناقشة شئون المنتخبات الوطنية، بدءًا من المنتخب الوطني الأول، الذي يستعد لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم مطلع الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه المقبل، تحديد طرفي مباراتي منتخب مصر الوديتين في شهر نوفمبر المقبل، بعد تلقيه عروضا لمواجهة كل من نيجيريا والكاميرون ومالي

رؤساء بعثات المنتخبات الوطنية

ومن المتوقع أن يشهد الإجتماع المقبل، تحديد رؤساء بعثات المنتخبات الوطنية في رحلاتها خارج مصر، حيث يتوجه المنتخب الوطني الأول إلى بوركينا فاسو يوم 7 سبتمبر لمواجهة المنتخب البوركيني على ملعبه يوم 9 من الشهر نفسه، في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك 

كما يختار المجلس رئيس بعثة منتخب الشباب تحت 20 سنة في رحلته إلى المغرب يوم 11 أغسطس الجاري، لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المغربي، إلى جانب تحديد رئيس بعثة منتخب مصر مواليد 2008 إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس الخليج للشباب بمدينة أبها.

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