الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المكسيك: اغتيال مدع عام بالقرب من الحدود الأمريكية

شرطة المكسيك، فيتو
شرطة المكسيك، فيتو

أعلن حاكم ولاية تاماوليباس "أميريكو فياريال"، اغتيال مدعٍ عام فيدرالي مكسيكي في رينوسا، وهي مدينة حدودية أمريكية تعج بالمخدرات والوقود والاتجار بالبشر.

حكومة تاماوليباس تدين الجريمة

وكتب "فياريال"- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الإخبارية الفرنسية، اليوم الإثنين، أن "حكومة تاماوليباس تدين الجريمة التي استهدفت مندوب المدعي العام في الولاية".

ووفقا لوسائل إعلام محلية فى المكسيك، قتل المدعي العام "إرنستو فاسكيز رينا"، أثناء قيادته سيارته الرسمية في أحد شوارع رينوسا، بالقرب من مدينة "هيدالجو" بولاية تكساس.

طلقات نارية في المنطقة

وذكرت أجهزة الأمن في تاماوليباس- على مواقع التواصل الاجتماعي- أنه "وفقا للتقارير الأولية، سمع شهود عيان طلقات نارية في المنطقة".

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام رجلا فاقدا للوعي ملقى على الأرض وسط بركة من الدماء، بجوار سيارة سوداء محترقة في وسط شارع واسع. ولم تعلق هيئة مكافحة المخدرات الفيدرالية حتى الآن.

منظمة قوية لتهريب المخدرات

وتعد ولاية "تاماوليباس" موطنا لكارتل الخليج، وهي منظمة قوية لتهريب المخدرات صنفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "منظمة إرهابية أجنبية" في وقت سابق من هذا العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حاكم ولاية تاماوليباس اغتيال مدع عام فيدرالى مكسيكى مدينة حدودية أمريكية منظمة قوية لتهريب المخدرات المخدرات ترامب

مواد متعلقة

مدتها 90 يوما، ترامب يعلن عن مفاوضات مع المكسيك بشأن الرسوم الجمركية

وفاة ملاكم مكسيكي بعد ساعات من خسارته مباراة بولاية أريزونا الأمريكية

بعد اعتقال 35 شخصا، رئيسة المكسيك لواشنطن: مهاجرونا ليسوا مجرمين

تحطيم تمثال نتنياهو، رسالة دعم من ناشط مكسيكي لشعوب اليمن وفلسطين (فيديو)

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، مجزرة للعمال في بلبن، اعترافات مثيرة لـ 3 بلوجرز، صدمة سعودية للفنانين المصريين

هنسيب الشقق ونروح فين، رسائل مؤثرة من فنانين بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

السيارة غرقت بالترعة، مصرع عضو لجنة انتخابية بالشيوخ وزوجها أثناء التوجه لمقر التصويت بالأقصر (صور)

الزمالك يعلن عن صفقة جديدة خلال ساعات

لا حفلات ولا مسرحيات، تركي آل الشيخ يطلق آخر رصاصة على الفنانين المصريين بموسم الرياض

اليوم، قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ وتطبيق زيادة الأجرة والإخلاء

ارتفاع كبير في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

4595 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الحالات والخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية على قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

ما حكم كتابة القرآن بحروف لاتينية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads