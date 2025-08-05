أمين عام حزب الله: المبعوث الأمريكي يشترط تفكيك 50% من قدراتنا في غضون شهر

قال الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء: إن المبعوث الأمريكي توم براك اشترط أن يفكك 50% من قدرة الحزب في غضون شهر، ولكنهم لا يعلمون مستوى قدرتنا حتى يحددوا الـ50%".

أمين عام حزب الله: المبعوث الأمريكي يشترط تفكيك 50% من قدرات الحزب في غضون شهر



وأضاف نعيم قاسم خلال الحفل التأبيني لمناسبة مرور أربعين يوما على اغتيال القيادي الإيراني اللواء محمد سعيد إيزدي: لبناء لبنان وتثبيت الاستقرار يجب علينا التشارك والتعاون في إطار وحدة وطنية ووضع الأولويات التي تؤسّس لكل الواقع اللبناني وعدم الخضوع للوصاية الأمريكية أو غيرها.



وتابع: اتفاق وقف إطلاق النار هو اتفاق غير مباشر أبرز تعاونا وثيقا بين المقاومة والدولة وهو من أرقى أشكال التعاون حيث سهّلت المقاومة للدولة كل الإجراءات المطلوبة في الاتفاق بدون أي تأجيل وحزب الله التزم التزاما تاما ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ولم يُذكر أي خرق تجاه العدو أو بالتعاون مع الدولة



واستطرد: إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به، وما حصل في سوريا أثّر كثيرا على الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حيث ندمت على صياغة الاتفاق، ورأت أنه يعطي حزب الله قدرة على استمرار القوة الموجودة في لبنان ولذلك لم تلتزم بالاتفاق.

وأكد نعيم قاسم: أمريكا أتت بإملاءات لنزع قوة وقدرة لبنان والمقاومة والشعب بالكامل وهو لمصلحة إسرائيل بالكامل، وبرّاك اشترط نزع السلاح في 30 يوما حتى القنبلة اليدوية وقذائف الهاون أي الأسلحة التي تُعد بسيطة.

وأوضح أن أمريكا أرادت في ورقتها تجريد لبنان من قدرته العسكرية المتمثلة بالمقاومة ومنع الجيش من الحصول على سلاح يؤثر على إسرائيل.

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