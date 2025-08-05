الائتلاف المصري: إقبال على لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وانتظام العملية الانتخابية

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية استمرار مشاركة الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مع تسجيل زيادة ملحوظة في نسب الإقبال، وهو ما يعكس حالة الثقة والاستقرار التي يعيشها الناخب المصري.

وأكدت متابعة الائتلاف انتظام العملية الانتخابية في أجواء هادئة ومستقرة، بالتزامن مع ارتفاع نسب التصويت في بعض اللجان على النحو التالي:



أولًا: محافظة بني سويف

لجان مدرسة الشهيد بدير فتحي محمد عبد العزيز البرانقة الابتدائية.

لجنة مدرسة المماليك الابتدائية المشتركة بمركز إهناسيا.

لجنة الوحدة المحلية بقرية سدس الأمراء – مركز ببا.

لجنة رقم (155) مدرسة الشهيد طلعت محمد – مدرسة قلة الإعدادية المشتركة.

لجنة رقم (237) مدرسة الشهيد بدير فتحي.

لجنة مدرسة فاطمة الزهراء بمدينة ببا.

مدرسة الشهيد عمر فتحي عبد الغني – قرية بني قاسم – مركز ببا.

لجنة رقم (23) مدرسة بني سليمان الابتدائية المشتركة – قرية بني سليمان – مركز بني سويف.

لجنة رقم (128) مدرسة دنديل الابتدائية المشتركة 2 – مركز ناصر.

لجنة رقم (208) مدرسة غياضة الغربية الابتدائية بنات – قرية غياضة الغربية.

لجنة رقم (323) مدرسة نزلة أقفهض الابتدائية – مركز الفشن.

ثانيًا: محافظة أسوان

لجنة رقم (143) مدرسة الشهيد محمد عبد الدايم – الكرابلة.

لجنة رقم (188) الرمادي قبلي – الحمام.

لجنة رقم (174) مدرسة الرمادي الثانوية.

لجنة رقم (174) سعدية أمير – مدرسة الرمادي الثانوية.

لجنة رقم (140) مدرسة الحصايا الثانوية.

ثالثًا: محافظة الأقصر



لجنة رقم (83) مدرسة الغرز الابتدائية – قرية السلام – مركز أرمنت.

لجنة رقم (57) مدرسة مجمع المدارس.

لجنة رقم (58) مدرسة الشهيد محمود النوبي.

لجنة رقم (69) مدرسة الشهيد فتحي حكيم.

لجنة رقم (59) مدرسة الجزيرة.

لجنة رقم (84) مدرسة الحاجر الشرقي – قرية السلام.

لجنة رقم (83) مدرسة الغرز الابتدائية.

لجنة رقم (73) مدرسة الرزيقات بحري الابتدائية المشتركة.

لجنة رقم (84) مدرسة الرزيقات بحري الابتدائية الجديدة.

لجنة رقم (104) مدرسة الشهيد محمد محمود خميس الإعدادية – قرية الحلة – إسنا.

لجنة رقم (33) مدرسة طيبة.

لجنة رقم (29) مدرسة أم المؤمنين ع.

لجنة رقم (30) مدرسة وادي الملكات.

لجنة رقم (9) مدرسة علي عبد العزيز العديسي الإعدادية المشتركة.

رابعًا: محافظة أسيوط

لجنة فرعية رقم (7) مدرسة النصر – دير درنكة – مركز أسيوط.

خامسًا: محافظة سوهاج

لجنة مدرسة الإعدادية بنين – سفلاق – مركز ساقلته.

لجنة رقم (115) مدرسة القرامطة شرق – مركز ساقلته.

لجنة رقم (121) مدرسة الأزهر – قرية بني واصل – مركز ساقلته.

سادسًا: محافظة الإسكندرية

معهد فتيات سيدي بشر.

لجنة رقم (27) مدرسة جميلة بوحريد – السيوف.

لجنة رقم (56) مدرسة الشهيد محمد رمضان – طوسون.

سابعًا: محافظة القاهرة

لجنتا رقم (418) و(419) مدرسة تحيا مصر 1 – حي الأسمرات.

ثامنًا: محافظة قنا

لجنة رقم (72) مدرسة حجازة الثانوية المشتركة.

لجنتا رقم (141) و(142) مدرسة الشهيد خالد عبد العاطي – الخطارة.

لجنة رقم (66) مدرسة النيل – مركز قوص.

لجنة رقم (74) مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية – حجازة قبلي.

مدرسة الثانوية بنين – نقادة.

لجنتا رقم (75) و(85) مدرسة حجازة قبلي الابتدائية المشتركة – قرية حجازة – مركز قوص.

المعهد الأزهري – حاجر دنفيق – مركز نقادة.

لجنة مدرسة الحميدات الابتدائية المشتركة.

لجنتا رقم (141) و(142) مدرسة الشهيد خالد عبد العاطي – الخطارة





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