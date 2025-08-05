الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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أخبار مصر

بدء اختبارات المرشحين للعمل في مجالات الزراعة وتربية الدواجن بالأردن (صور)

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
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أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء،عن بدء الاختبارات للمرشحين للعمل في مجالات الزراعة وتربية الدواجن، من خلال مزرعتين متخصصتين في الأردن، والذين تقدموا على تلك الفرص التي أعلنت عنها "الوزارة " مؤخرا.

 

 وقال الوزير إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لفتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب المصري، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

 وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص تتميز برواتب مجزية، وإمتيازات اجتماعية وصحية، وأوضحت أن الشروط الأساسية للتقديم كانت تتطلب أن يكون المتقدم لديه خبرة أو قدرة على العمل في الزراعة وتربية الدواجن..

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