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أخبار مصر

بدء اختبارات المرشحين للعمل بمهنة "ترزي" في مصنع بالأردن (صور)

اختبارات المرشحين
اختبارات المرشحين للعمل بمهنة "ترزي"
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أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن بدء الاختبارات للمتقدمين على فرص عمل أعلنت عنها "الوزارة" مؤخرا، للعمل في شركة أردنية على مهنة ترزي ملابس خليجية.

 

وقال  الوزير: إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لفتح أسواق عمل للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وأكدت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص الجديدة برواتب مجزية، وحوافز، ومزايا اجتماعية وصحية.

 

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هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل وزير العمل محمد جبران مكاتب التمثيل العمالي بالخارج مكاتب التمثيل العمالي

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