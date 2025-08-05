تراجع التضخم في تونس إلى 5.3% في يوليو بدعم من تباطؤ أسعار الغذاء
تراجعت التضخم السنوي في تونس إلى 5.3% خلال شهر يوليو 2025، مقارنة مع 5.4% في الشهر السابق، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء في تونس.
تراجع التضخم في تونس
وعزا المعهد، في بيان اليوم، هذا التراجع إلى انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي سجلت 5.9% في يوليو مقابل 6.4% في يونيو.
في المقابل، شهدت أسعار بعض المجموعات ارتفاعا، حيث ارتفعت أسعار خدمات الصحة إلى 4% مقابل 3.4% في يونيو، كما صعدت أسعار خدمات النقل إلى 3.6% مقارنة بـ3.3% في الشهر السابق.
ارتفاع سنوي لأسعار المواد الغذائية
وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 5.9%، مدفوعة بزيادة أسعار الخضار الطازجة بنسبة 25.3%، ولحم الضأن بنسبة 19.1%، والغلال الطازجة بنسبة 15.1%، والأسماك الطازجة بنسبة 11%، في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 9.2%، وأسعار البيض بنسبة 4.7%.
وعلى مستوى المواد المصنعة، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.5%، خاصة أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.2%، ومواد التنظيف بنسبة 5.3%.
كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4.7%، بدعم من زيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11%.
أما التضخم الضمني، أي باستثناء أسعار الطاقة والتغذية، فقد سجل ارتفاعًا طفيفًا إلى 5.6% بعد أن كان 5.5% في يونيو.
وارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 6.3%، في حين زادت أسعار المواد المؤطرة بنسبة 8.1%، وبلغ معدل الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة 6.7% مقابل 0.5% للمواد المؤطرة.
مؤشر أسعار الاستهلاك
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.3% خلال يوليو، نتيجة زيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 1.2%، وخدمات الصحة بنسبة 0.8%، وخدمات النقل بنسبة 0.6%، في المقابل، تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1%.
تراجع طفيف في أسعار الغذاء
ويعود التراجع الطفيف في أسعار الغذاء إلى انخفاض أسعار الغلال الطازجة بنسبة 0.6%، ولحم الضأن بنسبة 0.5%، والخضر الطازجة بنسبة 0.4%، في حين ارتفعت أسعار الأسماك الطازجة بنسبة 0.9%، والمشروبات بنسبة 0.5%.
وسجلت أسعار خدمات النزل ارتفاعًا لافتًا بنسبة 6%، بينما ارتفعت خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 0.5%، أما مجموعة خدمات الصحة فقد ارتفعت بنسبة 0.8%، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الصيدلية بنسبة 1.3%.
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