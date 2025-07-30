الخميس 31 يوليو 2025
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اقتصاد

شعبة المواد الغذائية: تخفيضات تصل لـ 30% على أسعار السلع ضمن الأوكازيون

السلع الغذائية,
السلع الغذائية, فيتو

مبادرة خفض أسعار السلع بالأسواق، تفاعل المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إعلان الحكومة أمس انطلاق الأوكازيون الصيفي 2025، ليشمل جميع السلع في السوق المحلي، وليس الملابس والمنتجات الجلدية فقط على عادة كل عام.

<strong>تخفيضات على أسعار السلع الغذائية ضمن الأوكازيون الصيفي 2025</strong>
تخفيضات على أسعار السلع الغذائية ضمن الأوكازيون الصيفي 2025

وتساءل المواطنون عن نسب التخفيضات على أسعار السلع خلال الأوكازيون الصيفي، وأهم السلع التي ستشملها التخفيضات.

<strong>تخفيضات على أسعار السلع الغذائية ضمن الأوكازيون الصيفي 2025</strong>
تخفيضات على أسعار السلع الغذائية ضمن الأوكازيون الصيفي 2025

انطلاق أوكازيون تخفيض أسعار السلع يوم 4 أغسطس 2025

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن أمس الثلاثاء؛ أنه بالاتفاق مع الغرف التجارية واتحادها العام، ينطلق أوكازيون تخفيض أسعار السلع يوم 4 أغسطس المقبل، الذي سيشمل جميع السلع في السوق المحلي.

<strong>تخفيضات على أسعار السلع الغذائية ضمن الأوكازيون الصيفي 2025</strong>
تخفيضات على أسعار السلع الغذائية ضمن الأوكازيون الصيفي 2025

مبادرة خفض الأسعار ستشمل جميع السلع الغذائية

توقع حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية؛ أن تشمل  تخفيضات مبادرة خفض أسعار السلع التي ستنطلق يوم 4 أغسطس بالتزامن مع إنطلاق أوكازيون 2025، جميع السلع الغذائية وغير الغذائية في السوق المحلي.

توقعات بأن تتراوح التخفيضات بين 15 و30%

وقال «المنوفي» لـ «فيتو» إن التوقعات تشير إلى أن نسب التخفيضات في المبادرة الحكومية الجديدة قد تتراوح بين 15% و30% على عدد من السلع الأساسية، وذلك بحسب التنسيق الجاري بين الحكومة والجهات المعنية بالتوريد والتوزيع.

<strong>حازم المنوفي</strong>
حازم المنوفي

ضرورة إعلان قوائم أسعار مخفضة للمنتجات بشكل واضح

وأضاف أن هذه النسب قابلة للتغير حسب مستجدات السوق ومدى تفاعل الشركات المشاركة، مضيفًا أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه؛ إضافة إلى تحسّن المؤشرات الاقتصادية يدفعنا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وسريعة، على رأسها أن تبدأ الشركات وكبار التجار في إعلان قوائم أسعار مخفضة بشكل واضح قبل انطلاق أوكازيون التخفيضات الصيفي.

<strong>تخفيضات على أسعار السلع الغذائية ضمن الأوكازيون الصيفي 2025</strong>
تخفيضات على أسعار السلع الغذائية ضمن الأوكازيون الصيفي 2025

المطالبة بتقديم تخفيضات حقيقية وملموسة

ودعا «المنوفي» جميع التجار والموزعين للمشاركة الجادة في أوكازيون تخفيض الأسعار، وتقديم تخفيضات حقيقية وملموسة، الذي يعكس المسؤولية المجتمعية للقطاع التجاري بما يساهم في استعادة الثقة بين التاجر والمستهلك.

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