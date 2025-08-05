الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

احتفالات بالطبل البلدي أمام مدرسة عزبة المنشاوي قبل غلق لجان انتخابات الشيوخ بالغربية (فيديو)

قبل دقائق من غلق
قبل دقائق من غلق لجان الشيوخ بالغربية

شهدت مدرسة عزبة المنشاوي التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية أجواءً احتفالية مبهجة قبل دقائق من غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأخير من التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

محافظ الغربية: نشكر كل من شارك في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025

جامعة طنطا تنظم مسيرة لدعم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وتجمع عدد من المواطنين أمام مقر اللجنة الانتخابية حاملين الأعلام المصرية واحتفلوا على أنغام الطبل البلدي في مشهد عكس الروح الوطنية والإقبال الشعبي على المشاركة في العملية الانتخابية.

وتواصل لجان الاقتراع استقبال الناخبين حتى الساعة التاسعة مساءً وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة وتنظيم محكم من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.


ومن المقرر أن تبدأ عقب انتهاء التصويت مباشرة أعمال فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية تمهيدًا لإرسال النتائج إلى اللجان العامة تحت إشراف قضائي كامل.

ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 
وانطلق، اليوم الثلاثاء، ثاني وآخر أيام التصويت في  انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت أمس الإثنين، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.


ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ  428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة  الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.
ويجرى التصويت داخل  8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو  10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن

وتجرى الانتخابات بمتابعة  18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.


وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات  توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

توافد الناخبين على لجان السنطة بالغربية للمشاركة في انتخابات الشيوخ (فيديو)

محافظ الغربية: نشكر كل من شارك في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025

صحة الغربية: افتتاح عيادة متخصصة لأمراض الكلى بمستشفى طنطا العام

محافظ الغربية يتفقد لجان طنطا في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ (صور)

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا

خبير اقتصادي يكشف السبب وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

اعتبارا من اليوم، 250 جنيها أجرة جميع وحدات الإيجار القديم

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة وسحب على شمال البلاد

الوطنية للانتخابات: عدم منح الحصر العددي للأصوات إلا لمن يحمل توكيلًا صادرًا من الشهر العقاري

البنك الأهلي يسعى لضم مدافع الزمالك قبل ساعات من غلق القيد

هل يجوز القصر في الصلاة حال السفر للمصيف؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هاني سعيد عن انتقال بسيوني إلى الأهلي وتعديلات لائحة الدوري: بلاش أتكلم أحسن ( فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية

سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم نبهنا منذ أكثر من 1400 عام إلى علوم الفضاء

هل يجوز القصر في الصلاة حال السفر للمصيف؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح سمات وأهمية الحياء وفقا للشريعة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads