زعيم المعارضة الإسرائيلية: جميع الأسرى في غزة معرضون للخطر

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إن الاتجاه الذي تسير فيه الحكومة سيؤدي إلى موت جميع الأسرى جوعا وتحت الضرب والتعذيب.

الأسرى في غزة معرضون للخطر

وأضاف زعيم المعارضة في إسرائيل، أن جميع الأسرى في غزة سيكونون عرضة للخطر بسبب عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وزير الثقافة الإسرائيلي، ميكي زوهار، اليوم الثلاثاء: إن احتلال غزة بات هدفا أهم من إعادة المحتجزين.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر احتلال كامل غزة وتنفيذ عملية عسكرية.

مزاعم عبرية حول توجه إسرائيل لاحتلال غزة بالكامل

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، أن المنظومة الأمنية فى الاحتلال تعارض عملية عسكرية بمناطق يتواجد بها أسرى.

فيما أوردت القناة 14 العبرية، أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" هو من سيحسم الأمر بشأن احتلال غزة.

وأعلن نتنياهو في وقت سابق اليوم أن مجلس الوزراء سيلتئم في وقت لاحق هذا الأسبوع لاتخاذ قرار حول كيفية المضي قدمًا في الحرب على غزة.

وزعم نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "سأعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع لإصدار تعليمات للجيش حول كيفية تحقيق أهداف الحرب الثلاثة التي حددناها: هزيمة العدو، تحرير أسرانا، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل بعد الآن". وشدد قائلًا: "يجب أن نستمر في الوقوف معا والقتال معًا لتحقيق كل أهدافنا من الحرب".

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