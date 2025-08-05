إجراءات فرز الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ بعد غلق صناديق الإقتراع

تُجرى عملية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بإشراف رئيس اللجنة وبحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين الصادر لهم توكيل من مصلحة الشهر العقاري، وذلك فور غلق صناديق الإقتراع في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

خطوات فرز الصناديق

يبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء بفرزها، مع مراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المطابقة لمحضر الإجراءات رقم 8 ش.

يتم فتح الأقفال البلاستيكية لكل صندوق على حدة، ثم تُفرغ محتويات الصندوق على الطاولة أمام الحضور.

تُعرض الصناديق بعد تفريغها لإثبات خلوها تمامًا من أي أوراق.

تُفرد بطاقات الاقتراع واحدة تلو الأخرى على ظهرها، ويتم التأكد من وجود ختم اللجنة أو توقيع رئيس اللجنة.

تُقسم البطاقات إلى مجموعتين: الأولى للأصوات الباطلة، والثانية للأصوات الصحيحة.

يتم حصر الأصوات الباطلة والصحيحة ويُثبت عددها في محضر إجراءات الفرز.

الحالات التي تعتبر فيها بطاقة التصويت باطلة تشمل:

استخدام قلم رصاص في التأشير

ترك البطاقة خالية دون تحديد اختيار

التصويت بعدد أقل أو أكثر من العدد المقرر

التوقيع أو وضع علامة تدل على هوية الناخب

التصويت على غير البطاقة المُعتمدة من اللجنة

في نظام القوائم: التأشير على خانتي انتخاب القائمة وعدم انتخابها معًا

وتوضع بطاقات نظام الفردي بعد فرزها في الحافظة البلاستيكية الخاصة، وتُغلق داخل الحقيبة الزرقاء بعد التحقق من بياناتها وإثبات رقم القفل بمحضر رقم 11 ش، مع اتباع نفس الخطوات لبطاقات نظام القوائم.

يوضع كشف الناخبين نموذج 1 ش داخل الحافظة البلاستيكية ذات القفل المتحرك، والتأكد من سلامة صفحاته، ثم يوضع في الحقيبة الزرقاء أيضًا.

تُجمع المستندات الآتية داخل حافظة بلاستيكية مخصصة:

محضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج 8 ش

محضر الغلق نموذج 9 ش

محضر الفتح لليوم الثاني نموذج 10 ش

محضر الفرز لكل من النظام الفردي والقوائم نموذج 11 ش

كشف الحصر العددي للأصوات نموذج 12 ش فردي وقوائم

ويحتفظ رئيس اللجنة ببطاقة الإرشادات الخاصة بذوي الإعاقة البصرية بلغة برايل لاستخدامها في جولة الإعادة إن وجدت.

و تترك باقي الأدوات مثل صناديق الاقتراع وكشوف الناخبين وكبائن التصويت والحبر داخل اللجنة ليتم تجميعها بواسطة مندوب وزارة الداخلية.

تسليم مستندات وأوراق الاقتراع إلى اللجان العامة

ويتم تسليم الحقيبتين الزرقاوين والأجولة إلى لجنة حفظ الأوراق باللجنة العامة واستلام إيصال التسليم نموذج 18 ش، وتسليم خاتم اللجنة الفرعية يدويًا لرئيس لجنة الحفظ

تسليم الحافظة البلاستيكية الشفافة لرئيس اللجنة العامة مرفقًا بإيصال الاستلام من لجنة الحفظ، وتحرير محضر استلام نموذج 19 ش

تجميع نتائج اللجان الفرعية داخل اللجنة العامة

بعد استلام رئيس اللجنة العامة لجميع أوراق ومرفقات اللجان الفرعية، يتم التحقق منها وتشمل:

محاضر اللجنة من 8 ش إلى 12 ش

وباستخدام الحاسب الآلي يتم إثبات عدد الناخبين المقيدين وعدد الحاضرين وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة لكل من النظام الفردي والقوائم، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة

تُحرر محاضر إجراءات اللجنة العامة نموذج 13 ش لكل نظام وتوقع من الرئيس والأعضاء والأمناء

يُعلن رئيس اللجنة العامة النتائج أمام الحضور ويُثبت عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة في كشف تجميع الأصوات نموذج 14 ش فردي وقوائم بالأرقام والأحرف والتفقيط

تُسلم نسخة من نموذج 14 ش مختومة بخاتم اللجنة العامة لكل مرشح أو وكيله ويوقع المستلم بالإثبات في الملحق رقم 2 من نموذج 13

توضع محاضر النظام الفردي ومحاضر استلام أوراق اللجان الفرعية نموذج 19 ش في الحقائب الكرتونية الزرقاء وتُغلق بالأقفال البلاستيكية

توضع محاضر نظام القوائم في الحقائب الكرتونية الخضراء وتُغلق بالأقفال

توضع محاضر اللجنة العامة وخاتمها داخل الحقيبة الكرتونية السوداء وتُغلق بقفلين بلاستيكيين

يتوجه رئيس اللجنة العامة بهذه الحقائب إلى مقر لجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية ويُسلمها بموجب محضر استلام نموذج 21 ش

دور لجان المتابعة بالمحاكم الابتدائية

تستلم لجنة المتابعة الحقائب المغلقة من رئيس اللجنة العامة ولا يُسمح بفتحها إلا بواسطة الهيئة الوطنية للانتخابات

يُحرر محضر استلام أوراق اللجنة العامة نموذج 21 ش وفقًا لما ورد بدليل الإجراءات

تُستلم كذلك اختام اللجان ومحاضر إجراءات اللجنة من رئيس لجنة الحفظ ويتم تحرير محضر استلام نموذج 20 ش

تُدبر وسائل نقل هذه الوثائق إلى مقر الحفظ المؤقت بالمحكمة الابتدائية تمهيدًا لنقلها لمقر الحفظ المعتمد من الهيئة

ويعد رئيس اللجنة العامة تقريرًا شاملًا عن كل مرحلة من مراحل العمل بدءًا من الاقتراع حتى تسليم المحاضر، ويرسله إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور الانتهاء.

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