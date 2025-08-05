بدء اجتماع الحكومة الأمنية الإسرائيلية لمناقشة قرار احتلال غزة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن اجتماع الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة بدء برئاسة نتنياهو.

بدء اجتماع الحكومة الأمنية الإسرائيلية لمناقشة احتلال غزة

وأكدت التقارير أن الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة تناقش احتلال غزة رغم معارضة جيش الاحتلال، مشيرة إلى أنه سبق هذا الاجتماع جلسة محدودة عقدها نتنياهو استمرت حوالي 3 ساعات.

وفي السياق ذاته أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن رئيس أركان جيش الاحتلال عرض خيارات مواصلة العملية العسكرية في غزة خلال الاجتماع، موضحا أن جيش الاحتلال مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المستوى السياسي.

وقال وزير الثقافة الإسرائيلي، ميكي زوهار، اليوم الثلاثاء: إن احتلال غزة بات هدفا أهم من إعادة المحتجزين.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر احتلال كامل غزة وتنفيذ عملية عسكرية.

مزاعم عبرية حول توجه إسرائيل لاحتلال غزة بالكامل

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، أن المنظومة الأمنية فى الاحتلال تعارض عملية عسكرية بمناطق يتواجد بها أسرى.

فيما أوردت القناة 14 العبرية، أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" هو من سيحسم الأمر بشأن احتلال غزة.

وأعلن نتنياهو في وقت سابق اليوم أن مجلس الوزراء سيلتئم في وقت لاحق هذا الأسبوع لاتخاذ قرار حول كيفية المضي قدمًا في الحرب على غزة.

وزعم نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "سأعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع لإصدار تعليمات للجيش حول كيفية تحقيق أهداف الحرب الثلاثة التي حددناها: هزيمة العدو، تحرير أسرانا، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل بعد الآن". وشدد قائلًا: "يجب أن نستمر في الوقوف معا والقتال معًا لتحقيق كل أهدافنا من الحرب".

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