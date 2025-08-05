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رياضة

جناح سوبر، الزمالك يفاوض يان ماتيوس والاتفاق المالي يعطل الصفقة

يان ماتيوس
يان ماتيوس

دخل  نادي الزمالك في مفاوضات مع فريق يوكوهاما مارينوس الياباني، لضم نجم الفريق قبل ساعات من إغلاق الميركاتو الصيفي في الدوري الممتاز.

وعلمت فيتو أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك دخل في مفاوضات مع نادي يوكوهاما مارينوس الياباني من أجل ضم البرازيلي يان ماتيوس ولكن العقبة تكمن في عدم الوصول لاتفاق مالي حتى الآن.

وأكد المصدر أن الزمالك يحاول أيضا في الوقت الحالي رحيل التونسي أحمد الجفالي عن صفوف الفريق من أجل قيد البرازيلي يان ماتيوس إن تمت الصفقة، في ظل أن قائمة الأجانب بالأبيض مكتملة.

ويلعب ماتيوس في مركز الجناح الأيمن، وهو المركز الذي يشغل فراغا كبيرا في الأبيض بعد رحيل أحمد سيد زيزو لصفوف النادي الأهلي.

فيما نجح مسئولو نادي الزمالك في قيد الدولي الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي رويال شارلروا البلجيكي، صفقة القلعة البيضاء الجديدة بعد وصول بطاقته الدولية.

 

ضم الفلسطيني حامد حمدان للزمالك 

ويسعى نادي الزمالك خلال الساعات القادمة لحسم ضم الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجيت، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد 2025-2026. 

وينتهي الميركاتو الصيفي في الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس الجاري. 

وفي السطور التالية نعرض أرقام حامد حمدان مع بتروجيت في ظل اقترابه من الزمالك

أرقام حامد حمدان مع بتروجيت 

خاض حامد حمدان 25 مباراة مع بتروجيت في الموسم الماضي بجميع البطولات بواقع 2170 دقيقة. 

سجل حامد حمدان هدفين وصنع مثلهما خلال الموسم الماضي، وتلقى 4 بطاقات صفراء. 

وتبلغ القيمة التسويقية لحامد حمدان 400 ألف يورو، وهو من مواليد 2000 أي يبلغ عمره 25 عاما تقريبا. 

ويسعى اللاعب لحسم الصفقة بشكل نهائي في ظل اقتناعه بالمشروع الرياضي في الزمالك ورغبته في خوض تحدٍّ جديد بالدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة تطورات حاسمة قد تقرب الصفقة من الإعلان الرسمي.

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