يانيك فيريرا يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين خلال مران، اليوم الإثنين، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

وحرص يانيك فيريرا وأعضاء الجهاز المعاون على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة لتنفيذ المطلوب.

تفاصيل جلسة يانيك فيريرا مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

وعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

مران الزمالك

وشرح المدير الفني برنامج تدريب اليوم للاعبين في حضور جهازه المعاون، وطالبهم بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

ومنح يانيك فيريرا بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

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