بدأها بجرح واختتمها بأمنية، رسالة من ميشالاك لجمهور الزمالك بعد الانضمام إلى بانيتوليكوس اليوناني

وجه البولندي كونراد ميشالاك لاعب بانيتوليكوس اليوناني، رسالة إلى جمهور الزمالك فريقه السابق.

وأعلن نادي بانيتوليكوس اليوناني تعاقده مع البولندي كونراد ميشالاك لاعب أحد السعودي والزمالك السابق، والذي رحل عن القلعة البيضاء في يناير الماضي، بعد فسخ تعاقده من طرف واحد بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية.

رسالة ميشالاك لجمهور الزمالك

ونشر ميشالاك رسالة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، قال فيها: "كما يعلم الكثير منكم، انتهت رسميا رحلتي مع نادي الزمالك في 9 فبراير 2025. أحيانًا في كرة القدم لا تسير الأمور كما نرغب، لكنني سأظل أذكر دائمًا اللحظات الجميلة، والبطولة التي توّجنا بها معًا في الموسم الماضي".

وأضاف: "أود أن أتوجه بالشكر الصادق لكل زملائي في الفريق، وخاصة جماهير الزمالك، لقد كنتم مذهلين حقًا. طوال فترة وجودي في النادي، شعرت بدعمكم الكبير، وكنت فخورًا بارتداء قميص نادٍ يمتلك جماهير بهذه العاطفة والولاء".

واختتم اللاعب رسالته قائلًا: "أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل، فأنتم -الجماهير والجهاز الفني واللاعبون– تستحقون الأفضل دائمًا. مع خالص التقدير والامتنان".

ولم يلعب ميشالاك في أي مباراة منذ رحيله عن الزمالك في يناير الماضي، حيث كان مقررًا أن يستمر عقد في صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم المنقضي معارا من أحد السعودي قبل فسخ عقده.

ولعب ميشالاك 14 مباراة بقميص الزمالك وصنع هدفين.

واختتم بانيتوليكوس الدوري اليوناني الموسم الماضي في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.

أول رد من الزمالك على شكوى ميشالاك في فيفا

من ناحية أخرى، أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن شكوى اللاعب البولندي كونراد ميشالاك للاتحاد الدولي "فيفا"، والتي تخص مستحقاته المالية، ليست حديثة، كما تم طرحها في بعض وسائل الإعلام.

كونراد ميشالاك لاعب الزمالك السابق

وأوضح عمرو أدهم، في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن شكوى ميشالاك ضد النادي قُدمت منذ رحيل اللاعب عن الزمالك، وأن إدارة النادي على علم تام بذلك، وحتى الآن لم يصدر "فيفا" أي قرار بشأن الشكوى.

وأضاف: "أتعجب من طرح الأمر في الوقت الحالي رغم عدم حدوث أي تطورات، وقد يكون الأمر له علاقة بنجاح الزمالك في إنهاء العديد من القضايا وسداد مستحقات اللاعبين والمدربين السابقين".

ميشالاك

وتابع عضو المجلس: "نعمل حاليًّا على تسوية مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق وجهازه المعاون، خاصة وأنه أنهى عقده ورحل مباشرة قبل تسوية مستحقاته، وسيتم حل الأمر ومنحه حقوقه كاملة، إلى جانب قضية السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق السابق".

واختتم عمرو أدهم تصريحاته: "تلقى نادي الزمالك، بالأمس، مخاطبة من محامي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق، أكد فيها على تسلم المدرب لمستحقاته لدى النادي، وهي خطوة إيجابية من المتوقع أن يتبعها خلال الأيام المقبلة خطاب رسمي من "فيفا" بإنهاء القضية ورفع إيقاف القيد بسبب قضية المدرب البرتغالي".

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