الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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حوادث

انقلاب سيارة نقل محملة بالأعلاف بطريق بنها شبرا (صور)

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل محملة الاعلاف بشبرا بنها الحر،فيتو

شهد طريق شبرا – بنها الحر، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل مُحمّلة بأعلاف حيوانية، في الاتجاه القادم من شبرا إلى بنها، دون وقوع إصابات بين السائقين أو المواطنين.

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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر

انقلاب سيارة نقل محملة بأعلاف الحيوانات بطريق بنها شبرا،صور 

وتزامن مرور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بموقع الحادث، حيث توقّف فورًا للاطمئنان على الحالة الصحية للسائقين، والتأكد من عدم وجود إصابات. وقد وجّه المحافظ بسرعة رفع آثار الحادث وتجنيب المركبتين المتسببتين فيه، حرصًا على استعادة السيولة المرورية.

كما أمر المحافظ بتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب استدعاء قوات الحماية المدنية للتعامل مع أي آثار ناتجة عن تسرب وقود أو زيوت، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأكد المحافظ أن التدخل الفوري في مثل هذه الحوادث يُعد أولوية لضمان سلامة وأمان مستخدمي الطرق، ولمنع تكدس الحركة المرورية.

انقلاب سيارة نقل محملة الاعلاف بشبرا بنها الحر،فيتو  
انقلاب سيارة نقل محملة الاعلاف بشبرا بنها الحر،فيتو  
انقلاب سيارة نقل محملة الاعلاف بشبرا بنها الحر،فيتو  
انقلاب سيارة نقل محملة الاعلاف بشبرا بنها الحر،فيتو  
انقلاب سيارة نقل محملة الاعلاف بشبرا بنها الحر،فيتو  
انقلاب سيارة نقل محملة الاعلاف بشبرا بنها الحر،فيتو  
انقلاب سيارة نقل محملة الاعلاف بشبرا بنها الحر،فيتو  
انقلاب سيارة نقل محملة بالأعلاف بشبرا بنها الحر،فيتو  
انقلاب سيارة نقل محملة الاعلاف بشبرا بنها الحر،فيتو  
انقلاب سيارة نقل محملة الاعلاف بشبرا بنها الحر،فيتو  
انقلاب سيارة نقل محملة الاعلاف بشبرا بنها الحر،فيتو  
انقلاب سيارة نقل محملة الاعلاف بشبرا بنها الحر،فيتو  
انقلاب سيارة نقل محملة الاعلاف بشبرا بنها الحر،فيتو  
انقلاب سيارة نقل محملة بالأعلاف بشبرا بنها الحر،فيتو  
انقلاب سيارة نقل محملة الاعلاف بشبرا بنها الحر،فيتو  
انقلاب سيارة نقل محملة بالأعلاف بشبرا بنها الحر، فيتو  

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