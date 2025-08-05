الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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حوادث

تناولوا "أرز وبطاطس"، إصابة 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال بتسمم في الوادي الجديد

مستشفى الخارجة التخصصي،
مستشفى الخارجة التخصصي، ڤيتو

أصيب 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، اليوم الثلاثاء، بتسمم غذائي بقرية تابعة لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد. 
 

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول مصابين بتسمم غذائي لمستشفى الخارجة التخصصي. 

إصابة 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال بتسمم في الوادي الجديد

 

تبين إصابة كل من: موسى بكر عناني، 30 عامًا، وفاء ثابت فهمي، 30 عامًا، ملك محمود عبد العال، 9 أعوام، شاهندا موسى بكر، 8 أعوام، وشقيقتها بشرى، 8 أعوام بتسمم غذائي إثر تناول وجبة من الأرز والبطاطس بأحد الحقول الزراعية بقرية الثورة التابعة لمركز الخارجة. 


جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الوادى الجديد أمن الوادى الجديد تسمم غذائي محافظة الوادى الجديد مستشفى الخارجة التخصصي

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