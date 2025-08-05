الائتلاف المصري: مشاركة لافتة في المحافظات الحدودية خلال انتخابات مجلس الشيوخ

أكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، أن المحافظات الحدودية المصرية، شهدت في اليوم الثاني من التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، استمرارًا لوتيرة الإقبال المرتفعة التي رُصدت منذ انطلاق العملية الانتخابية، حيث سجّلت اللجان الانتخابية في محافظات: البحر الأحمر، أسوان، مطروح، الوادي الجديد، وشمال سيناء، كثافات تصويتية ملحوظة، وسط أجواء وطنية طغى عليها الحضور الشعبي وتنظيم محكم.

مشاركة المحافظات الحدودية في انتخابات الشيوخ

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية اصطفاف الناخبين في طوابير طويلة منذ الصباح الباكر، وارتفاع الأعلام المصرية، وترديد الأغاني الوطنية في محيط عدد من لجان الاقتراع، إلى جانب مشاركة فعالة من شباب المبادرات التنموية المحلية، خاصة المنفذة في إطار مبادرات تنموية وطنية في تلك المناطق.

متابعة انتخابات مجلس الشيوخ

يُشار إلى أن عدد المقاعد المتنافس عليها في النظام الفردي ضمن هذه المحافظات يقتصر على مقعد واحد لكل محافظة، باستثناء أسوان التي خُصص لها مقعدان، ما يضفي على مشهد الإقبال دلالة رمزية تتجاوز الأبعاد الانتخابية المباشرة، ليُعبّر عن دعم واضح لمؤسسات الدولة واستقرارها، خصوصًا في ظل ما تشهده بعض دول الجوار من أوضاع غير مستقرة.

ورصد مراقبو الائتلاف أن من بين أبرز المناطق التي شهدت معدلات تصويت مرتفعة كانت مناطق حلايب وشلاتين في البحر الأحمر، ونصر النوبة وكشتمنة في أسوان، والجراولة والشولحي وكشوك عميرة بمحافظة مطروح. كما لوحظ تواجد واسع لعدد من الرموز القبلية والعشائرية أمام اللجان، في مشهد يعكس ترابط النسيج الاجتماعي في تلك المناطق.

تُعد هذه المؤشرات جزءًا من نمط أوسع لمشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، حيث بلغ عدد الناخبين المسجلين على مستوى الجمهورية نحو 63 مليون ناخب، فيما تُجرى الانتخابات في أكثر من 9 آلاف لجنة فرعية موزعة على جميع المحافظات، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية دقيقة.

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