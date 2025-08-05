خالف المعايير الأخلاقية، تفاصيل دعوى تطالب بحجب منصة التيك توك

أقام غلاب الخطاب المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، للمطالبة بحجب منصة " التيك توك، وإخضاعها لضوابط قانونية ومعايير أخلاقية تتوافق مع القيم والعادات والتقاليد المجتمعية، وكذلك النصوص الشرعية والمبادئ الدينية.

تطبيق التيك توك خالف قواعد المجتمع

وجاء بالدعوى التى حملت رقم 79893 لسنة 79 قضائية، واختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفتيهما، وذكرت أن تطبيق التيك توك خالف الدستور والقواعد المنظمة الاتصالات واستخدام الانترنت.

جاء بالدعوى أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية

وجاء بالدعوى أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرسمي للتشريع، كما أن المادة 10 من الدستور تنص على أن الأسرة هي أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق، وتحرص الدولة على قوامها وتماسكها.

وحيث إن تطبيق التيك توك خالف قواعد المجتمع وأصبح ما يعرض يهدد كيان المجتمع وتماسكه فلذلك أصبح حجبه واجب وطنى.

وتأتي هذه الدعوى استجابة لمطالب عدد كبير من المواطنين الذين أبدوا تخوفهم من المحتوى المتداول على المنصة، وما قد يمثله من تهديد للهوية الثقافية والدينية للمجتمع، إضافة إلى تأثيره على النشء.

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