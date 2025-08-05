محافظ القاهرة: لم نتلق أي شكاوى من انتخابات الشيوخ

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات المشكلة برئاسته فى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لم تتلقَ أي شكاوى أو معوقات حتى الآن للعملية الانتخابية فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن عمليات المتابعة رصدت استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم إيمانًا منهم بأهمية المشاركة الإيجابية في بناء مؤسسات الدولة.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على ضمان انتظام سير العملية الانتخابية وتقديم التسهيلات اللازمة للناخبين؛ بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري في أجواء من النظام والشفافية.

وأكد محافظ القاهرة على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة الموقف على مدار الساعة والتنسيق مع الجهات المعنية للاستجابة الفورية لأي دعم لوجيستى تتطلبه العملية الانتخابية.

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