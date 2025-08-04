إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالتجمع الخامس

أُصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم أمام الجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حادث تصادم بالتجمع الخامس

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق التسعين أمام الجامعة الأمريكية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص والمعاينة، تبين وقوع الحادث نتيجة تصادم بين مركبات أمام الجامعة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متباينة، وتم نقلهم للمستشفى لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم.

وقامت الأجهزة المعنية برفع آثار الحادث من نهر الطريق لتسيير الحركة المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، بينما تباشر النيابة العامة التحقيقات.

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