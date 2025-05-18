الأحد 18 مايو 2025
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أخبار مصر

رئيس هيئة جودة التعليم: الفنون قوة مصر الناعمة في كل العصور

زيارة رئيس هيئة جودة
زيارة رئيس هيئة جودة التعليم لأكاديمية الفنون

استقبلت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون بالهرم صباح أمس، الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في إطار زيارته التي تأتي استجابة للطلب المقدم من الأكاديمية للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي لعدد من المعاهد.

زيارة رئيس هيئة جودة التعليم لأكاديمية الفنون
زيارة رئيس هيئة جودة التعليم لأكاديمية الفنون

وتقدم فعليا المعهد العالي للسينما باعتماد 4 برامج أكاديمية، فيما تقدم المعهد العالي للفنون المسرحية باعتماد ثلاثة برامج، والمعهد العالي للباليه برنامجين.

والجدير بالذكر ان أكاديمية الفنون قد تقدمت سابقا لاعتماد عدد 2 برنامج أكاديمي خاصة بالمعهد العالى للفنون الشعبية.

زيارة رئيس هيئة جودة التعليم لأكاديمية الفنون
زيارة رئيس هيئة جودة التعليم لأكاديمية الفنون

 

أكاديمية الفنون تحصل على اعتماد هيئة جودة التعليم

رافق الدكتور علاء عشماوي خلال زيارته لأكاديمية الفنون، الدكتورة سناء راضي نائب رئيس الهيئة للتعليم الجامعي، وكان في استقبال رئيس هيئة جودة التعليم خلال جولته بمعاهد الأكاديمية الدكتور محمد كمال مدير مركز ضمان الجودة، الدكتور أيمن الشيوى عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، والدكتور لمياء محمد عميد المعهد العالى للباليه، والدكتورة إيمان يونس عميد المعهد العالى للسينما.

زيارة رئيس هيئة جودة التعليم لأكاديمية الفنون
زيارة رئيس هيئة جودة التعليم لأكاديمية الفنون

في ختام الزيارة أعرب الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عن تقديره الكبير لرسالة أكاديمية الفنون في إثراء مختلف ساحات الثقافة والفنون في مصر والعالم العربي بالمبدعين في كل المجالات.

زيارة رئيس هيئة جودة التعليم لأكاديمية الفنون
زيارة رئيس هيئة جودة التعليم لأكاديمية الفنون

 وأكد على قيمة وأهمية الفنون كقوة ناعمة تمثل واحدة من أهم ركائز القوة المصرية على مر العصور.

وأكدت الدكتورة غادة جبارة عن تقديرها للدور الذي تقوم به الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في الارتقاء المستمر بمخرجات التعليم في مصر، مؤكدة على مكانة أكاديمية الفنون كمركز إشعاع حضاري مصري وعربي رائد.

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