توفي صباح اليوم الإثنين، مدرب حراس المرمى العراقي صالح حميد، بعد صراع مع المرض.

وفاة صالح حميد مدرب حراس مرمى منتخبات العراق السابق



ووفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن مدرب حراس المرمى العراقي صالح حميد “توفي صباح اليوم في مستشفى الكفيل بمحافظة كربلاء بعد معاناة طويلة مع المرض”.

جدير بالذكر أن صالح حميد من الأسماء البارزة في مجال تدريب حراس المرمى، حيث قدّم مسيرة حافلة بالعطاء مع المنتخبات الوطنية العراقية وعدد من الأندية العراقية، تاركًا بصمته في تطوير العديد من الأسماء التي تألقت في ملاعب كرة القدم.

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