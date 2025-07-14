الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وفاة صالح حميد مدرب حراس مرمى منتخبات العراق السابق

وفاة صالح حميد مدرب
وفاة صالح حميد مدرب حراس مرمي منتخبات العراق السابق

توفي صباح اليوم الإثنين، مدرب حراس المرمى العراقي صالح حميد، بعد صراع مع المرض.

وفاة صالح حميد مدرب حراس مرمى منتخبات العراق السابق


ووفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن مدرب حراس المرمى العراقي صالح حميد “توفي صباح اليوم في مستشفى الكفيل بمحافظة كربلاء بعد معاناة طويلة مع المرض”.

 

جدير بالذكر أن صالح حميد من الأسماء البارزة في مجال تدريب حراس المرمى، حيث قدّم مسيرة حافلة بالعطاء مع المنتخبات الوطنية العراقية وعدد من الأندية العراقية، تاركًا بصمته في تطوير العديد من الأسماء التي تألقت في ملاعب كرة القدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صالح حميد مدرب حراس المرمى العراقي وفاة صالح حميد العراق منتخبات العراق

مواد متعلقة

العراق يفوز على الأردن بهدف في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

تطورات مفاوضات الزمالك مع مهاجم منتخب العراق

الأكثر قراءة

أخبار مصر: الأرصاد تحذر من طقس اليوم، كشف ملابسات وفاة برلماني سابق، بلاغ من شوبير ضد لاعب الأهلي، ترامب يعلن الحرب على روسيا

قائد باريس سان جيرمان يكشف سبب السقوط المدوي أمام تشيلسي

ضوابط إعداد المقررات الدراسية لنظام البكالوريا

ارتفاع الزبدية والصديقة والجولك، أسعار المانجو اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

انخفاض ملحوظ في البلطي والبوري، سعر السمك اليوم بسوق العبور

ارتفاع الطماطم والبصل والكوسة، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

بعد انتهاء هدنة الـ 60 يوما، نتنياهو يحدد موعد استئناف الحرب على غزة

البتلو يتراجع 14 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

ضوابط إعداد المقررات الدراسية لنظام البكالوريا

شروط قبول طلاب الدبلومات الفنية في الجامعات 2025

انخفاض ملحوظ في البلطي والبوري، سعر السمك اليوم بسوق العبور

ارتفاع الزبدية والصديقة والجولك، أسعار المانجو اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 14 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 14 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 14 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية