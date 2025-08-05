الشباب والفتيات يتصدرون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بلجان النصارية والشهيدة جاسمين والبشيهي بالفيوم (صور)

تصدر الشباب والفتيات المشهد لليوم الثاني في لجان النصارية والشهيدة جاسمين والبشيهي بالفيوم.

وشهدت هذه اللجان إقبالا كثيفا من السيدات منذ فتح اللجان، كما أن هناك لجانا خلت تماما من الناخبين كلجنة محمد رضا والسلام الإعدادية بمدينة الفيوم.

المرشحون الفردي

وذكر المستشار محمود عبد التواب مبارك رئيس لجنة تسيير ومتابعة العملية الانتخابية أنه تقدم للترشيح 7 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد بنظام الفردى الى جانب 3 مرشحين للقائمة.

ويتنافس على 4 مقاعد كل من المهندس عمرو محمد نبيل أبو السعود وشهرته عمرو أبو السعود "رمز القلم" - حزب مستقبل وطن، وحاتم علوى السيد إدريس عبد العال المليجى وشهرته حاتم المليجى رمز" الكتاب" - حزب مستقبل وطن، عصام محمد حسن عبد الغنى وشهرته عصام الرتمى رمز" السيارة " حزب الجبهة الوطنية، وليد أحمد عبد الرحمن أبو بكر وشهرته وليد هويدى رمز" الصاروخ" حزب الشعب الجمهورى، صلاح محمد ابراهيم عبد الله وشهرته صلاح السكرى رمز " الأسد" – مستقل، دعاء عادل محمد أحمد وشهرتها الدكتورة دعاء رمز " الساعة " مستقل، حمادة محمد سليمان وشهرته الدكتور "حمادة سليمان "رمز الفانوس" – حزب النور.

خريطة الأصوات الانتخابية بالفيوم

وكانت محافظة الفيوم أعلنت تجهيز 287 مقرًا انتخابيًا بإجمالى 297 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وذلك لاستقبال 2 مليون 202 ألف 611 ناخبا، موزعة، قسم الفيوم "أول"، ويضم 14 مقرا انتخابيا و14 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواتها 176 ألفا و37 ناخبا، قسم ثان الفيوم ويضم 8 مقرات انتخابية و14 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 126 ألفا 850 صوتا انتخابيا، مركز شرطة إطسا ويضم 73 مقرا انتخابيا و78 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 434 ألفا 150 صوتا، قسم شرطة مركز الفيوم ويضم 40 مقرا انتخابيا و45 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 340 ألفا 150 صوتا، مركز شرطة الشواشنة ويضم 18 مقرا انتخابيا و18 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 138 ألفا 940 صوتا، مركز شرطة أبشواى ويضم 36 مقرا انتخابيا و36 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 252 ألفا 315 صوتا، مركز شرطة طامية ويضم 29 مقرا انتخابيا و32 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 281 ألفا 992 صوتا، مركز شرطة سنورس ويضم 25 مقرا انتخابيا و26 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 206 آلاف 829 صوتا، مركز شرطة سنهور القبلية ويضم 18 مقرا و20 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 169 ألفا 121 صوتا.

ومركز شرطة يوسف الصديق ويضم 17 مركزا انتخابيا و17 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 75 ألفا و65 صوتا انتخابيا.

ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وانطلق، اليوم الثلاثاء، ثاني وآخر أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت أمس الإثنين، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.



ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.



وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.



ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن





وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.



خطوات فرز الأصوات في اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ

وتُجري اللجان الفرعية عملية فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور أمناء اللجنة، والمرشحين أو مندوبيهم، وممثلي القوائم أو وكلائهم، إلى جانب الإعلاميين والمتابعين المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات – إن وُجدوا.

ويبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء في فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المُغلقة بها، وفق ما هو مثبت في محضر إجراءات اللجنة (نموذج 8 ش).





يتم فض الأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع، صندوقًا تلو الآخر، حسب النظام (فردي أو قوائم).

تُفرغ محتويات كل صندوق بالكامل على الطاولة، ويتم عرض الصندوق على الحضور للتأكد من أنه أصبح فارغًا تمامًا.

تُفرد بطاقات الاقتراع المطوية، واحدة تلو الأخرى، على ظهرها، للتحقق من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

تُقسَّم البطاقات إلى مجموعتين: أصوات صحيحة، وأصوات باطلة.

يتم حصر عدد الأصوات الباطلة، وتحديد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.:

يُسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة من كشف الحصر العددي للأصوات (نموذج 12 ش) إلى من يطلبها من المرشحين أو ممثلي القوائم أو وكلائهم، بعد توقيع المستلم على محضر إجراءات الفرز (نموذج 11 ش) بما يفيد الاستلام.

يتولى رئيس اللجنة حفظ بطاقات الاقتراع غير المستخدمة، وكعوب دفاتر البطاقات المستخدمة، لكل نظام على حدة، داخل الجوالات المخصصة لذلك، ثم يغلقها باستخدام أقفال بلاستيكية تُسجل أرقامها بمحضر الفرز.



وتُعلن النتائج الأولية لما أسفرت عنه عملية الفرز داخل اللجنة الفرعية بشفافية.

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