حبس ربة منزل بتهمة حيازة 400 طربة حشيش بغرض الاتجار في البحيرة 15 يوما

قررت محكمة مركز أبو حمص الجزئية بمحافظة البحيرة، حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية ضبطها بحوزتها 400 طربة لمخدر الحشيش بهدف الاتجار بالمخدرات وقبل بيعها داخل نطاق محافظة البحيرة.

ضبط 400 طربة حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط "شيماء ع س "وبحوزتها كمية كبيرة من مخدر الحشيش تقدر ب "400 " طربة حشيش، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات البيع، وهاتف محمول، وتم تحرير المحضر رقم 14118 لسنة 2025 جنايات أبو حمص.

وكانت النيابة العامة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات فور القبض عليها.

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