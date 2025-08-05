الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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محافظات

انتخابات الشيوخ 2025، رئيس جامعة المنصورة يدلي بصوته بمدرسة الشهيد خالد الطوخي (فيديو وصور)

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة يدلي بصوته، فيتو

 أدلى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بصوته في ثاني أيام ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة الشهيد خالد الطوخي بمدينة المنصورة.

 ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات المركزية بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ، والتأكد من جاهزية واستقرار جميع اللجان على مستوى المحافظة.

 


ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 

 وانطلق، اليوم الثلاثاء، ثاني وآخر أيام التصويت في  انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت أمس الإثنين، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.


ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ  428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة  الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.
ويجرى التصويت داخل  8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو  10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن

وتجرى الانتخابات بمتابعة  18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.


وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات  توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.
 

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