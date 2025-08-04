الإثنين 04 أغسطس 2025
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الثلاثاء، فتح باب التقدم للتحويل للبرامج النوعية بكليات جامعة المنصورة

جامعة المنصورة، فيتو
جامعة المنصورة، فيتو

أعلنت جامعة المنصورة أنه سيتم فتح باب التقدم للتحويل للبرامج النوعية (بمصروفات) بكليات جامعة المنصورة فى العام الجامعى 2025/ 2026، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 5/ 8/ 2025م.


وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور وليد على الطنطاوى أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

 

واوضحت أنه يتم التقديم إلكترونيا من خلال نظام تحويلات الطلاب على الرابط التالى: 
http://transfer.mans.edu.eg

للتعرف على بعض الارشادات الهامة قبل التحويل على نظام تحويلات الطلاب على الرابط التالى:
https://tinyurl.com/27lkshxa
للتعرف على خطوات التقديم لنظام تحويلات الطلاب 2025 على الرابط التالى:
https://tinyurl.com/247bvqyn
لمعرفة البرامج النوعية بكليات جامعة المنصورة المختلفة على الرباط التالى:
https://tinyurl.com/2yuk4qd9

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الدكتور محمد عطية رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كليات جامعة المنصورة جامعة المنصورة

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