أطباء مستشفى أسوان الجامعي ينقذون حياة مريض بعد اختراق سيخ حديدي لظهره وكليته (صور)

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى أسوان الجامعي، في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 33 عامًا، مصابا باختراق سيخ حديدي لمنطقة الظهر والكُلية اليسرى، وذلك عقب سقوطه من الطابق الثالث بإحدى البنايات السكنية.

جاء ذلك خلال إشراف مباشر من الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، وبمتابعة من الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان.

استقبلت طوارئ المستشفى الجامعي المصاب وهو في حالة حرجة، وتم إجراء الفحوصات اللازمة وتبين أن السيخ اخترق الظهر والكلية وخرج من الناحية المقابلة، ما تسبب في تهتك بالأمعاء وانشطار جزئي بالكُلية اليسرى.

وتكوّن الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة الدقيقة من الدكتور بلال العمدة والدكتور أحمد دسوقي المدرسين المساعدين بكلية الطب، وأطباء قسم المسالك البولية الدكتور ماجد أمين والدكتور مصطفى يس، وفريق الجراحة العامة الذي ضم الدكتور إسلام نجار والدكتور باسم عبد الهادي، بإشراف مباشر من الدكتور محمد صلاح الدين، مدير المستشفى.

وتمكن الفريق من استخراج السيخ الحديدي، مع إصلاح الكُلية المتضررة وتفادي استئصالها، بالرغم من وجود نزيف حاد وخطورة شديدة في الإصابة، فيما استقرت حالة المريض وخرج من غرفة العمليات في وضع صحي جيد.

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