الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل على طريق أسوان القاهرة الصحراوي بمحافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مدير أمن أسوان اللواء عبد الله عصر بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل  بطريق أسوان القاهرة الصحراوي الغربى، بالقرب من كوبرى قرية المنصورية، التابع لدائرة مركز كوم امبو  وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى  كوم امبو المركزى، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.


وبالفحص الطبي تبين إصابة كل من  : عبدالوهاب علي عبدالوهاب، يبلغ من العمر ١٨ سنة مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم،معاذ رمضان أحمد، ١٦ سنة التشخيص جرح قطعي بفروة الرأس ٤سم وكدمات متفرقة بالجسم، حامد محمد عبدالفتاح، ٢٢ سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى، حسن رمضان عبد العظيم ١٩ سنة، كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، محمود عاطف عبدالفتاح١٠ سنوات، جرح قطعي بفروه الرأس ٥سم، يونس هاشم يونس، ٣٧ سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، محمد حسن عبدالستار السن ٢٠ سنة، جرح قطعي بفروة الرأس ٨ سم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان حادث الطريق الصحراوي دراو كوبري

مواد متعلقة

محافظ أسوان: المشاركة فى انتخابات الشيوخ حق دستوري (فيديو)

محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بإدفو (صور)

محافظ أسوان يقدم التهنئة للمواطنين بعد صلاة عيد الأضحى (صور)

محافظ أسوان: عدم التهاون مطلقًا في الحفاظ على أراضي الدولة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

الهيئة الوطنية للانتخابات: وفاة 3 موظفين وسقوط مروحة على قاضية أثناء عملية التصويت

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم

نص تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس، أولى خطوات تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم

بعد تصديق السيسي، تعرف على قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم

إخلاء هذه الوحدات فورا بعد تصديق الرئيس على تعديل قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس، النص الكامل لتعديل قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز ترك عمل العقيقة عن الأولاد للقادر؟ الإفتاء ترد

تفسير رؤية صلاة المغرب في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير ومكانة مرموقة

من قصص القرآن الكريم.. يوسف عليه السلام، لهذه الأسباب غار منه إخوته وتآمروا للتخلص منه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads