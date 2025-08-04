بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل على طريق أسوان القاهرة الصحراوي بمحافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مدير أمن أسوان اللواء عبد الله عصر بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق أسوان القاهرة الصحراوي الغربى، بالقرب من كوبرى قرية المنصورية، التابع لدائرة مركز كوم امبو وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم امبو المركزى، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.



وبالفحص الطبي تبين إصابة كل من : عبدالوهاب علي عبدالوهاب، يبلغ من العمر ١٨ سنة مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم،معاذ رمضان أحمد، ١٦ سنة التشخيص جرح قطعي بفروة الرأس ٤سم وكدمات متفرقة بالجسم، حامد محمد عبدالفتاح، ٢٢ سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى، حسن رمضان عبد العظيم ١٩ سنة، كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، محمود عاطف عبدالفتاح١٠ سنوات، جرح قطعي بفروه الرأس ٥سم، يونس هاشم يونس، ٣٧ سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، محمد حسن عبدالستار السن ٢٠ سنة، جرح قطعي بفروة الرأس ٨ سم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

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